LA PROVINCIA DI SALERNO SBLOCCA LA PISCIOTTANA CON I FONDI DELLA REGIONE

Si è tenuto il Consiglio provinciale convocato con decreto del Presidente n. 47 del 1 aprile us. Fra i punti all’Ordine del Giorno era previsto il riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 per la Progettazione definitiva, da porre a base di gara, dell’intervento denominato “Lavori di ripristino e completamento della variante lungo ex S.S. 447 di Palinuro, per il superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta”.

“La Provincia di Salerno – dichiara il Presidente Michele Strianese – ha sbloccato l’appalto per la realizzazione della cosiddetta “Pisciottana”, per un importo di 20 milioni di euro finanziato dalla Regione Campania.

Dopo tanti anni si conclude un procedimento bloccato da decenni e che consentirà alla Regione Campania di procedere alla pubblicazione della gara di appalto per la realizzazione di un’opera strategica per lo sviluppo economico e turistico del Cilento e dell’intera provincia di Salerno.

Un risultato storico atteso dalle comunità e dalle istituzioni, di cui siamo orgogliosi e per il quale voglio ringraziare soprattutto il Presidente della Regione Campania On. Vincenzo De Luca per l’attenzione che dedica ai nostri territori attraverso i finanziamenti regionali.”