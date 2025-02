RENZI-DE LUCA, AMORE FINITO ? IL LEADER DI ITALIA VIVA PRENDE LE DISTANZE DAL GOVERNATORE

E’ durato poco piu’ di qualche mese l’amore politico tra Matteo Renzi ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ? Pare proprio di si, stando a quanto riporta, oggi, il quotidiano IL MATTINO per una serie di dichiarazioni di Renzi che aprono la porta ad un accordo con tutto il centro sinistra su di un nuovo candidato Presidente, mettendo da parte il discorso del Terzo Mandato per De Luca. Una situazione che, ovviamente, andrà a creare enorme imbarazzo all’interno del Gruppo dei Consiglieri Regionali di Italia Viva, schiacciati sulle posizioni a sostegno di De Luca.

Questo il pensiero dell’ex premier e leder di Italia Viva: “Noi lavoriamo per un centrosinistra serio e credibile. A Genova come a Napoli come tra due anni alle politiche. E se qualcuno non ci vuole stare perché Trump dice assurdità sull’Ucraina, beh, auguri. Ma noi vogliamo vincere in Italia, non in Connecticut o in Iowa. E quindi certo che andiamo avanti con il centrosinistra».