COMUNE DI PAGANI. ARRIVANO LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE RUGGIERO (ITALIA VIVA)

Il consigliere comunale di Pagani, Santino Ruggiero, ha annunciato la sua decisione di lasciare il mandato elettorale a causa di nuovi impegni professionali che lo vedranno ricoprire un ruolo di responsabilità all’interno dell’azienda in cui lavora.

“È una scelta che ho ponderato a lungo e che nasce dalla necessità di dedicarmi pienamente al nuovo incarico professionale. Ringrazio di cuore Vincenzo Calce per avermi dato l’opportunità di vivere questa esperienza e tutti coloro che mi hanno sostenuto nel mio percorso da consigliere comunale tra le fila della lista civica Pagani Viva”, ha detto.

Nel corso del suo mandato, Ruggiero ha preso parte attiva a tutte le commissioni consiliari, contribuendo con impegno e dedizione al dibattito politico cittadino. “Questi due anni in consiglio comunale sono stati un’esperienza formativa straordinaria, che mi ha permesso di accrescere il mio bagaglio di conoscenze e di instaurare rapporti umani significativi. Sono orgoglioso di aver dato il mio contributo per il bene della città e di essermi battuto per valorizzare il ruolo dell’assemblea elettiva”, ha spiegato

Nonostante l’uscita dal consiglio comunale, Ruggiero ribadisce il suo sostegno al progetto politico di Pagani Viva e augura il meglio a chi prenderà il suo posto. “Sono certo che il nostro gruppo politico continuerà a portare avanti idee e progetti validi, sempre nell’interesse della collettività. Il mio impegno per la città non si ferma qui: continuerò a lavorare con determinazione per contribuire al benessere della nostra comunità”.

Infine, Ruggiero ha voluto esprimere gratitudine nei confronti di tutti coloro con cui ha collaborato nel corso del suo mandato: “Ringrazio i componenti del consiglio comunale, i dirigenti e i dipendenti comunali per il lavoro svolto insieme. A tutti loro rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, sempre al servizio dei cittadini”.