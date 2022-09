RIMPASTO IN REGIONE CAMPANIA: DI MAIO, LONARDO E D’AMELIO I NOMI IN CORSA

Anche la Giunta Regionale della Campania si prepara ad un restyling dopo l’esito delle elezioni politiche e per preparare la corsa verso il 2025, prima ancora per l’approvazione della norma che consenta a De Luca di provare ad ottenere anche il terzo mandato. E, stando alle voci che giungono da ambienti molto vicini al Presidente della Regione Vincenzo De Luca, i nomi sul tavolo per un rinnovamento sono quelli dell’ex Ministro Luigi Di Maio, della ex Senatrice Sandro Lonardo e dell’ex Presidente del Consiglio Regionale Rosa D’Amelio. Di Maio, che all’interno del consiglio regionale ha ancora tre consiglieri iscritti al Gruppo Impegno Civico, potrebbe prendere il posto di Nicola Caputo, considerato che De Luca oramai considera fuori dalla maggioranza il gruppo di Italia Viva. Per la Lonardo, invece, si tratterebbe di un cambio all’interno del movimento di Mastella: l’ex Senatrice entrerebbe al posto dell’attuale assessore mastelliano Casucci. Infine, per la D’Amelio si prospetta un passaggio di consegne con l’assessore Filippelli.

Share on: WhatsApp