MICHELE CAMMARANO (M5S): “FORTONE BENEVENTANO RICONOSCIUTO COME AREA INTERNA”

“E’ stata riconosciuta dal Ministero per il Sud l’area interna “Fortore beneventano”. Un importante passo avanti per il rilancio dei nostri territori che consentirà, fin da subito, di mettere in campo iniziative tese alla promozione e allo sviluppo delle aree interessate, dal potenziamento dei servizi essenziali ai cittadini alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche e culturali”. Così il presidente della commissione speciale Aree Interne e consigliere regionale M5S Michele Cammarano.

“Trasporti, sanità, istruzione, turismo saranno i temi principali su cui intervenire per il rilancio. Con i fondi a disposizione i territori dell’entroterra, troppo spesso dimenticati, diventano protagonisti di una strategia nazionale. Continuerò a lavorare, come fatto fino ad oggi, in sinergia con i sindaci affinché questa opportunità sia colta appieno – conclude Cammarano – perché rilanciare le aree interne equivale a rilanciare l’intero tessuto economico della Campania”.