COMUNE DI SALERNO. PER DUE ASSESSORI TECNICI E’ GIA’ PRONTO IL LICENZIAMENTO

Sarebbero due gli assessori comunali di Salerno, entrambi tecnici – ovvero non eletti – per i quali sarebbe pronta la revoca dall’incarico, sempre che gli stessi, prima del provvedimento non rassegnino ufficialmente le proprie dimissioni. Oramai, nei corridoi del Comune di Salerno, si parla con insistenza di un mini rimpasto che, in realtà, sarebbe una semplice sostituzione di due tecnici, senza alcuna ricaduta politica. La decisione è già nell’aria e, secondo molte fonti, potrebbe arrivare già agli inizi della prossima settimana quando a Palazzo di Città, dovrebbe arrivare anche il Direttore Generale Matteo Picardi: una ventata di novità che andrebbe a riguardare tanto la Giunta Comunale quanto la componente amministrativa della macchina comunale.

