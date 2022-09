NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “SANT’EGIDIO PRIMO COMUNE CAMPANO PER VOTI A GIORGIA MELONI: 46,5%”

Ciò che mi inorgoglisce profondamente è il fatto che Sant’Egidio è il comune in cui Fratelli d’Italia registra la più alta percentuale di consenso non solo tra i comuni del collegio, non solo tra quelli della circoscrizione, ma addirittura tra tutti i 𝟓𝟓𝟎 comuni dell’intera Regione Campania.

È un risultato veramente straordinario, che mi rende fiero e orgoglioso del mio impegno in questa campagna elettorale. Da uomo di partito, ho scelto di candidarmi per dare il mio contributo alla vittoria di Fratelli d’Italia e del centro destra e posso dire di averlo fatto, come sempre con lealtà , determinazione e coerenza. Sapevo che l’obiettivo dell’elezione non era semplice, ma non ho voluto sottrarmi perché – come ho più volte ripetuto – il destino dei singoli, in politica, viene sempre dopo quello della comunità cui essi appartengono. Io almeno la penso così.