RINVIATO ALLA CAMERA VOTO SU COMMISSIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. IL 29 SEDUTA COMUNE PER GIUDICE COSTITUZIONALE

E’ stato rinviato alla prossima settimana, alla Camera dei Deputati, il voto per la istituzione della Commissione d’Inchiesta sul Rischio Idrogeologico, calendarizzata per giovedi’ 17. I tempi tecnici della seduta non hanno consentito la discussione e l’approvazione della nascita dell’organismo che, secondo gli accordi raggiunti all’interno della maggioranza di centro destra, andrà ad un esponente del partito Noi Moderati. Intanto è stata fissata la data per la convocazione delle Camere in seduta congiunta per l’elezione del Giudice della Corte Costituzionale.

Martedì 29 ottobre, alle ore 12.30, nell’Aula di Montecitorio è convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale. Si tratta del nono scrutinio ed è necessaria la maggioranza dei tre quinti …