IMMA VIETRI (FDI): “IL GOVERNO MELONI FINANZIA MENSE SCOLASTICHE IN 41 COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO”

“Sono 41 i comuni della provincia di Salerno risultati ammessi a finanziamento per la realizzazione e messa in sicurezza delle Mense Scolastiche a valere sui fondi Pnrr. Un corposo investimento, oltre 18 milioni di euro, che dimostra ancora una volta la grande attenzione del Governo Meloni verso il nostro territorio”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri, segretario della Commissione Infanzia e Adolescenza della Camera. “Si tratta di un risultato importante che sicuramente contribuirà al miglioramento della qualità dell’istruzione e dei servizi scolastici nelle nostre comunità. L’obiettivo di Fratelli d’Italia e del Governo Meloni è quello di creare una scuola sempre più inclusiva e capace di rispondere alle esigenze delle famiglie. I Comuni ammessi a finanziamento sono: Giungano, Corleto Monforte, Oliveto Citra, Sessa Cilento, Altavilla Silentina, Futani, Furore (con riserva), Ottati, Vibonati, Capaccio, Casal Velino, Battipaglia, Postiglione, Bellizzi, Olevano sul Tusciano, Atena Lucana, Angri, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Montecorvino Pugliano, Casalbuono (con riserva), Bracigliano (con riserva), Castelnuovo Cilento, Colliano, Laviano, Vietri sul Mare, Pollica, Maiori, Montesano sulla Marcellana (con riserva), Prignano, Padula (con riserva), Serre, Roccadaspide, Montano Antilia, Montecorice, Caselle in Pittari, Torchiara, Palomonte, Auletta, Roscigno, Omignano”.

