A SAN VALENTINO TORIO DOMENICA 20 OTTOBRE SI INAUGURA LA NUOVA SEDE DEL FORUM DEI GIOVANI

Domenica 20 Ottobre l’ inaugurazione della sede del FORUM DEI GIOVANI, messa a disposizione dal comune presso il centro di quartiere di Via Don Tonino Bello. Piena collaborazione tra l’ Amministrazione Comunale ed il Forum dei Giovani da poco costituitosi dopo le elezioni dei mesi scorsi.

Lo annuncia il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Gia’ tante le attivita’ messe in campo in questi mesi estivi dal Forum, spesso organizzate in stretta sinergia con l’ Assessorato alle Politiche Giovanili seguito da Enzo Ferrante, che ringrazio di vero cuore per il tanto impegno profuso.

Ma abbiamo ritenuto giusto mettere a disposizione del Forum anche una bella aula ubicata presso il nostro centro di quartiere di Via Don Tonino Bello, così da dare ai giovani un punto fisico di aggregazione e incontro, dove potersi riunire per programmare le attivita’.

Ringraziamo per la collaborazione anche l’ Assessore al Patrimonio Raffaella Zuottolo.

Siete tutti invitati per domenica prossima 20 Ottobre alle ore 11.00 per questa bella iniziativa, che testimonia nuovamente l’ attenzione della nostra Amministrazione Comunale per i giovani e le loro attivita’ sociali, culturali, professionali, formative, ecc.