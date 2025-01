RISSA SFIORATA ALLA RIUNIONE DI MAGGIORANZA DI DE LUCA TRA MARIO CASILLO E BRUNO CESARO

Altro che “volemose bene”, altro che “clima di concordia e di piena solidarietà”: come riportato dal quotidiano IL MATTINO, la riunione di maggioranza convocata da De Luca, a Napoli, lo scorso mercoledi’, ha avuto un preambolo degno dei migliori incontri di pugilato del Madison Square Garden A fronteggiarsi in maniera molto animata, stando a quanto scritto sulle colonne de IL MATTINO, il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Mario Casillo ed il capo del Cerimoniale di De Luca Bruno Cesaro. Toni tanto accesi da richiedere l’invio, all’interno del parcheggio di Palazzo Santa Lucia, di una ambulanza, rimasta, per fortuna, priva di lavoro. Cosa ha fatto scattare la scintilla tra Casillo e Cesaro ? Forse alcune dichiarazioni di Casillo che davano per chiusa l’esperienza politica di De Luca e che aprivano ad un cambiamento ?

Sta di fatto che, soprattutto tra i dirigenti ed i collaboratori piu’ stretti di De Luca, in questi giorni si vivono momento di forte tensione. Meno nervosi, chiaramente, i consiglieri regionali di maggioranza che, con o senza De Luca, affronteranno la prossima campagna elettorale per le Regionali dell’Autunno 2025.