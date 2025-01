NUOVA INDAGINE PER FRANCO ALFIERI: AVREBBE UTILIZZATO UN CELLULARE DAL CARCERE DI FUORNI

Il Ministro della Giustizia Nordio, rispondendo ad una interrogazione del Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, ha confermato che è in corso, seppure coperta dal segreto di ufficio, una indagine della Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno a carico di Franco Alfieri e di altri, per l’utilizzo, dall’interno del Carcere di Fuorni, di un telefono cellulare per contatti con l’esterno. La vicenda, che nei mesi scorsi aveva fatto molto clamore, anche per il coinvolgimento di un agente di Polizia Penitenziaria, consigliere comunale in un centro della Provincia di Salerno, era finita con una querela annunciata dallo stesso Consigliere Comunale ma anche con una interrogazione parlamentare che, oggi, conferma che vi è un’inchiesta per chiarire cosa sia realmente accaduto, all’interno della Casa Circondariale di Fuorni, durante il periodo della carcerazione preventiva a carico del Presidente della Provincia Franco Alfieri, tutt’ora sospeso con un provvedimento della Prefettura di Salerno.

