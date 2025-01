RAFFAELE PISACANE (FDI): “DE LUCA CON LE NOMINE VUOLE BLINDARE LA SANITA’ CAMPANA FINO AL 2030”

Pensateci: la prima volta che De Luca nominò i direttori generali era il 16 settembre 2015. Con queste nuove nomine arriveremo a 15 anni di gestione continua della Sanità sotto il suo controllo. Nessuno di noi ha gli strumenti per arginare un potere così illimitato, motivo per cui il legislatore, già nel 2004, introdusse limiti chiari ai mandati per le cariche monocratiche.