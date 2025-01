DE LUCA CONTRO BERSANI: “SI FACCIA UN GRAPPINO E VADA A DORMIRE CHE SI STA RINCOGLIONENDO”

“Si faccia un grappino e vada a dormire che si sta rincoglionendo”. Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, da Pagani, nel corso di una visita all’interno di un’azienda, rispondendo alla domanda di una giornalista sulle ultime dichiarazioni di Pierluigi Bersani sulla vicenda del Terzo Mandato, non le manda a dire. Anzi.

“Non sto facendo nessuna battaglia” sul terzo mandato. Lo ribadisce il presidente della Regione Campania Vincenzo DE LUCA, intercettato dai giornalisti a margine della visita alla nuova struttura del Centro di Ricerca e Sviluppo Ericsson di Pagani (Salerno). “Io continuo a lavorare – spiega il governatore campano – per realizzare le cose, per realizzare gli ospedali, il trasporto pubblico locale, i progetti ambientali. Tutto il resto è politica politicante che non mi interessa”. Per DE LUCA “non c’è da perdere tempo appresso alla politica politicante. Quando parlate con me – spiega ai cronisti – parlate solo di problemi da risolvere, di realizzazioni. Il 30 gennaio noi consegniamo il cantiere del primo dei dieci grandi ospedali che stiamo realizzando in Campania: non c’è nessuna regione d’Italia che sta facendo questo sforzo. Il 30 saremo sull’area di cantiere per il nuovo ospedale Ruggi di Salerno. Queste sono le cose di cui mi interesso io, il resto è aria fritta”.