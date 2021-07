ROBERTO CELANO: “A SALERNO MANCA ANCHE PISTA PER PATENTINO MOTO”

“Un ragazzo di 16 anni che vuole prendere il patentino per le moto da privatista x non gravare sulla famiglia deve andare a sostenere la prova pratica a Monteforte Irpino (portandosi la moto o noleggiandola sul posto!), altrimenti è obbligato a pagare una scuola guida (costa più il transfer della moto con un furgone da Salerno a Monteforte andata e ritorno che la patente guida in autoscuola!). A Salerno manca la pista per consentire ai ragazzi di fare l’esame!!!”

Lo denuncia il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano.