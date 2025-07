ROBERTO CELANO (FI): “GRAZIE A SOTTOSEGRETARIO FERRANTE PER IMPEGNO ALTA VELOCITA'”

“Desidero esprimere, a nome mio personale e di tutta Forza Italia della provincia di Salerno, un sentito plauso all’impegno e alla determinazione del Sottosegretario al MIT, l’on. Tullio Ferrante, per il risultato ottenuto con l’approvazione dell’emendamento al DL Infrastrutture che destina 15 milioni di euro ad opere compensative legate alla realizzazione dell’Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria.

Lo scrive il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno Roberto Celano.

Si tratta di un segnale concreto di attenzione ai territori, in particolare ai Comuni attraversati dal primo lotto dell’infrastruttura, da Battipaglia a Romagnano. Grazie al lavoro svolto dal Sottosegretario Ferrante, saranno finanziati interventi di riqualificazione e mitigazione urbanistica, fondamentali per contenere l’impatto ambientale e sociale dell’opera e per promuovere reali occasioni di sviluppo locale.

Forza Italia conferma, ancora una volta, di essere forza di governo seria, pragmatica e attenta alle esigenze delle comunità. L’attivazione del Tavolo sulle opere compensative con enti locali, Regione Campania, RFI e FS dimostra un metodo di lavoro fondato sull’ascolto, sulla collaborazione istituzionale e sulla visione strategica per il territorio.

Il nostro impegno continuerà con convinzione, al fianco delle amministrazioni locali, affinché le risorse previste – 5 milioni di euro annui dal 2026 al 2028 – siano utilizzate in tempi certi per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per accompagnare una grande opera infrastrutturale con interventi che ne aumentino l’efficacia e la sostenibilità.

Ringraziamo il Sottosegretario Ferrante per aver mantenuto la parola data e per aver portato avanti, con coerenza e concretezza, una battaglia importante per la provincia di Salerno e per tutto il Mezzogiorno.”