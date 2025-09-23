ROBERTO CELANO (FI): “REGIONALI IN CAMPANIA, FORZA ITALIA SARA’ DETERMINANTE” Settembre 23, 2025 Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano “Una lista competitiva, amministratori e amici che stanno lavorando con impegno per rendere possibile un risultato importante alle prossime Regionali. L’obiettivo è chiaro: dare forza al centrodestra e offrire alla Campania un futuro diverso, fatto di serietà, responsabilità e risultati concreti. “ Lo scrive il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno Roberto Celano. Share on: WhatsApp