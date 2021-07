ROBERTO FICO ESCLUDE IL GREEN PASS PER INGRESSO PARLAMENTARI IN AULA

Il presidente della Camera Roberto Fico si dichiara contrario all’ipotesi di rendere il Green Pass obbligatorio per accedere a Montecitorio. “In questo momento non ci ho pensato, il nostro problema rispetto all’aula e alle tribune è il distanziamento. Non mi sento molto vicino alla posizione di dire qui dentro si entra solo con il green pass”,ha detto il presidente Fico rispondendo ad una domanda di una giornalista nella cerimonia del Ventaglio. Ha sottolineato: “E’ impossibile chiedere ai parlamentari chi si è vaccinato e chi no, è una questione che non c’è.”

