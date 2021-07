EDMONDO CIRIELLI (FDI): “ALLARME SICUREZZA AD EBOLI, INTERROGAZIONE AL MINISTRO LAMORGESE”

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in merito all’ennesimo episodio di violenza verificatosi sulla litoranea salernitana”. Lo annuncia, in una nota, il Questore della Camera e Coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Martedì mattina un ciclista è stato aggredito, ad Eboli, da un extracomunitario che, dopo averlo fermato e minacciato con un cacciavite alla gola, si è fatto consegnare il telefonino e poi è fuggito via senza lasciare tracce. Negli ultimi giorni, nella stessa zona, si è registrato anche un incremento di furti ai danni delle automobili dei bagnanti che frequentano abitualmente la litoranea. E’ vergognoso – denuncia Cirielli – che continuino ad accadere fatti del genere che, da un lato, confermano quanto sia grave e permanente l’emergenza sicurezza in litoranea, e, dall’altro, danneggiano inevitabilmente l’immagine di un territorio a vocazione turistica. Per questo, sarebbe opportuno un intervento diretto da parte di Questore e Prefetto di Salerno per favorire un potenziamento dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine. Chiederò, comunque, al ministro Lamorgese se è a conoscenza dei ripetuti casi di violenza che si stanno verificando in questa zona della provincia di Salerno e quali provvedimenti intende adottare per rafforzare la sicurezza a tutela di residenti e turisti”.

