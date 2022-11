ROSARIO DANISI: “ONORATO DI AVER PARTECIPATO A TAGLIO DEL NASTRO CAMPIONATO PIZZA DOC”

Lo scrive il Consigliere Provinciale di Salerno Rosario Danisi.

Ho partecipato a molte iniziative in questi mesi, questa volta ero molto emozionato visto che l’ideatore dell’ evento Antonio Giaccoli é di Nocera Superiore; da un lato mi hanno lusingato gli apprezzamenti degli amministratori dei luoghi dove é stato protagonista, con un po’ di amarezza invece penso all’opportunità persa nella nostra città di non aver incentivato e creduto in una persona capace, tenace e caparbia come Antonio e il suo meraviglioso staff.