Ospite del Forum dei Giovani di Battipaglia per un confronto tra candidati in vista delle elezioni di domenica 25 Settembre. Rossella Sessa, parlamentare di Azione Italia Viva, oggi candidata al Senato, lancia una serie di proposte che vanno dal miglioramento del Reddito di Cittadinanza alle politiche attive per il lavoro dei giovani.

Share on: WhatsApp