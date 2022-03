ROSSELLA SESSA (FI): “LE DONNE IN ITALIA SONO LA COMPONENTE PIU’ DINAMICA”

“La donna in Italia sono la componente più dinamica della società. Tanto è stato fatto fino ad oggi. Le donne sono passate da una situazione di totale svantaggio ad una condizione di parità un molti aspetti del nostro vivere in società.”

Lo scrive la deputata di Forza Italia Rossella Sessa in occasione della ricorrenza dell’8 Marzo.

Purtroppo questo lungo cammino non è ancora arrivato al suo termine, ancora troppe vittime di violenza per mano dell’uomo “più forte”; troppe ancora le volte in cui, suscita scalpore la notizia di ruoli affidati a donne ma solitamente svolti da uomini. La “prima donna” viene celebrata come esemplare di specie rara, e invece no: le donne con competenze tali da sbaragliare la concorrenza sono tante e in tanti settori “basta cercarle”! Mi auguro che presto le “prime volte” saranno così tante che non si noteranno più.