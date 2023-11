ROSSELLA SESSA (FORZA ITALIA): “ALLA GUIDA DEL PARTITO CHI HA ESPERIENZA ISTITUZIONALE”

“Il Congresso Provinciale di Forza Italia è una grande occasione di crescita del partito e di legittimazione della nuova classe dirigente. Sono certa che l’appuntamento congressuale sarà per Forza Italia Salerno un momento di confronto tra chi vorrà proporsi agli iscritti ed il grande mondo degli elettori del partito, premiando chi ha una esperienza istituzionale.” Rossella Sessa, già parlamentare di Forza Italia nella XXVII Legislatura, oggi all’interno del partito in Provincia di Salerno dopo una breve esperienza con Azione, guarda con fiducia al futuro di FI in tutta la Regione Campania.

“Il Coordinatore Fulvio Martusciello sta facendo un grande lavoro su tutti i territori della nostra Regione, ascoltando gli amministratori locali, facendosi portavoce dei bisogni dei territori tanto in Europa quanto all’interno del Parlamento Italiano. Forza Italia si appresta a far registrare il record assoluto di adesione nella sua storia, questo enorme patrimonio di stima da parte dei cittadini deve trasformarsi in una scelta democratica, trasparente, efficace”

Per Forza Italia i congressi sono una novità assoluta.

“E’ vero, dopo gli anni di guida del nostro indimenticabile leader Silvio Berlusconi in cui ogni scelta veniva proposta dai territori e condivisa dallo stesso Presidente. I congressi devono essere un momento di crescita del partito e di legittimazione della nuova classe dirigente, attraverso un consenso che arrivi dal basso, dagli iscritti, dai nostri elettori. E’ solo cosi’ che Forza Italia potrà continuare ad essere il partito dei moderati, dei cattolici, degli imprenditori, delle famiglie, del mondo del terzo settore.”

Prima la stagione dei Congressi, poi le Europee e le Comunali. Sarà un 2024 ricco di impegni.

“Aggiungerei anche le Provinciali, sperando che la Riforma per il ritorno al voto popolare venga approvata quanto prima in Parlamento. Le Europee saranno un banco di prova fondamentale per la maggioranza di centro destra, elezioni quasi di medio termine. Forza Italia, nel Collegio del Sud Italia, puo’ raggiungere la doppia: con i nostri candidati, a partire da Fulvio Martusciello, da Lucia Vuolo, da Isabella Adinolfi, possiamo davvero ottenere un risultato importante. Per le Comunali sarà fondamentale trasportare sul livello locale lo schema che consente al centro destra di essere forza di Governo a livello nazionale. L’unità dei partiti è la forza della coalizione”.

