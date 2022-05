RUBERTO (FI) E DEL SORBO (LEGA): “GRAVE ASSENZA PROVINCIA A TAVOLO CON MINISTRO CARFAGNA”

È grave l’assenza del Presidente Strianese da un incontro istituzionale organizzato dal Ministro Carfagna con la Regione e tutti i sindaci della provincia di Salerno, ma è ancora più grave il suo tentativo di screditare un’iniziativa del Governo nazionale qualificandola come “atipica” e “irrituale”. La stipula dei Contratti Istituzionali di Sviluppo è disciplinata dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011, si tratta di strumenti operativi da anni e che servono per destinare risorse per le esigenze di sviluppo dei territori. Strianese legga le norme, anziché attaccare frontalmente un rappresentante del Governo.

Dal 2021 i Cis godono per legge di procedure di semplificazione sul modello dei Pnrr. La stessa Regione Campania a guida De Luca ne ha già stipulati due. In entrambi i casi le prime riunioni preparatorie (nelle quali i tecnici hanno spiegato le procedure e inquadrato i termini per la presentazione dei progetti da parte dei Comuni) ha visto coinvolti i rappresentanti istituzionali regionali e provinciali. Ora che il Ministro Carfagna propone un intervento simile per la provincia di Salerno, stimato in almeno 250 milioni di euro, Regione e Provincia gridano allo scandalo. Forse è lesa maestà? Forse il Governo italiano deve chiedere permesso al PD e ai deluchiani prima di proporre misure di sviluppo per la nostra terra?

Share on: WhatsApp