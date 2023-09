SAD CAVA IRNO. FLOP SERVALLI, SOMMA NOMINA FUORI DAI PARTITI E TUTELA DEL TERRITORIO

Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni, comune piu’ importante di tutto il Sad Cava-Irno, con la sola Vice Presidenza dell’ente, tra l’altra in condominio con il Sindaco di Mercato San Severino, esce con le ossa rotte dalla ripartizione delle nomine, gestite, sia ben chiaro, direttamente dalla segreteria del Partito Democratico di Salerno. Ed alla fine Somma, primo cittadino di Mercato San Severino, pur non appartenendo al PD, ha ottenuto, al termine di un lunghissimo e complicato braccio di ferro, la nomina a Vice Presidente che non solo ha un valore politico, proprio per il riconoscimento alla persona, ma ha anche un significato profondamente territoriale. E’ bene, infatti, ricordare che, non piu’ di qualche anno fa, tra i comuni della zona della Valle dell’Irno, scoppio’ una guerra di carte bollate per la realizzazione di un impianto di compostaggio, che la Regione Campania avrebbe voluto costruire sul territorio del Comune di Fisciano, in una zona, pero’, completamente a ridosso del centro abitato di Mercato San Severino. E’ chiaro, dunque, che la nomina di Somma sarà anche un ostacolo alla prosecuzione di quel progetto, finito al centro di diversi procedimenti giudiziari, che difficilmente verrà realizzato. Almeno, in quella zona.

