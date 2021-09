SALERNO, COMUNALI 2021. LE PIAZZE PER MICHELE SARNO ED ELISABETTA BARONE

In attesa di conoscere le decisioni ufficiali di Vincenzo Napoli (che, quasi certamente, non chiuderà in piazza la sua campagna elettorale), i comitati di Michele Sarno e di Elisabetta Barone scaldano i motori per gli ultimi 10 giorni di campagna elettorale e, soprattutto, per gli appuntamenti di piazza.

MICHELE SARNO – Dopo l’incontro con Matteo Salvini prima e Giorgia Meloni poi, Michele Sarno si prepara ad un evento importante, in programma il 29 Settembre (giorno di San Michele, ndr), in Piazza Portanova a Salerno. A partire dalle 21:00 Sarno sarà sul palco della piazza della politica salernitana, ma non da solo. Da definire, nei prossimi giorni, il programma dell’appuntamento che concluderà la sua campagna elettorale. Nel frattempo, prima dell’evento di Piazza Portanova, comizi in molti rioni tra cui Mariconda, Fratte ed Ogliara.

ELISABETTA BARONE – Giuseppe Conte torna a Salerno per sostenere la campagna elettorale di Elisabetta Barone e l’appuntamento, sempre in Piazza Portanova, è per sabato 25 Settembre a partire dalle 21:00. Prima, per la Barone, un appuntamento per la raccolta fondi per la campagna elettorale e, con ogni probabilità, la chiusura il 1 Ottobre nella zona orientale della città.