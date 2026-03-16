SALERNO, COMUNALI 2026. DE LUCA PARTE DALLA ZONA ORIENTALE: PRIMO INCONTRO A MARICONDA

Vincenzo De Luca parte con il suo tour tra i Quartieri di Salerno, in vista del voto per le Comunali del 24 e 25 Maggio: il primo appuntamento mercoledi’ 18 Marzo, alle 17:30, all’interno della sede di una associazione a Mariconda, nel cuore della Zona Orientale di Salerno. La strategia di De Luca, per la campagna elettorale per le Comunali di Salerno, è chiara: nessun incontro politico ma un confronto, continuo e costante, con i cittadini delle diverse zone del Comune capoluogo. La scelta di Mariconda, da sempre feudo elettorale per Vincenzo De Luca, non è casuale ed è legata alla volontà dello stesso ex Presidente della Regione Campania di partire dai quartieri piu’ popolari della Città di Salerno.

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