SALERNO, COMUNALI 2026. SABATO 4 APRILE APRE IL COMITATO ELETTORALE DI ANTONIO CAMMAROTA (AVANTI-PSI)

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

E’ in programma sabato 4 aprile, alle ore 11.00, in via Petrone 69 in Salerno, l’apertura del comitato elettorale a sostegno della candidatura al consiglio comunale dell’avvocato Antonio Cammarota nella lista del Partito Socialista Italiano – Avanti Salerno.
All’incontro saranno presenti oltre ad Antonio Cammarota, i vertici del PSI, con il coordinatore cittadino Luigi Di Martino, il segretario provinciale Silvano Del Duca, il consigliere regionale Andrea Volpe e il segretario nazionale e assessore al Turismo della Regione Campania, Enzo Maraio.

Nel corso dell’iniziativa saranno rese note alcune iniziative programmatiche per la prossima consiliatura.

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