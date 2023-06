SALERNO. DAI MODERATI NUOVO ATTACCO A NATELLA: “NOMINARE UN RESPONSABILE VERDE PUBBLICO”

Continua l’attacco frontale da parte dei Popolari e Moderati del Comune di Salerno nei confronti dell’assessore al Verde Pubblico Massimiliano Natella. Questa mattina, nel corso della Commissione Politiche Sociali, proprio su proposta della Consigliera dei Popolari e Moderati Figliolia, è stato approvato un ordine del giorno che, di fatto, chiede il commissariamento dell’assessore Natella.

“La sottoscritta,” scrive la Consigliera Figliolia, ” nella sua qualità di Presidente della Commissione Politiche sociali, ritenendo che l’attuale decadimento ambientale rappresenti, anche perché alla vigilia dell’imminente stagiove estiva, un pericolo per la salute dei cittadini, soprattutto dei bambini e degli anziani, i più assidui frequentatori dei parchi pubblici, ha sintetizzato l’ampia discussione, cui hanno partecipato i consiglieri componenti, con la proposta di sottoporre all’attenzione del Signor Sindaco, la richiesta formale di nominare con assoluta urgenza un responsabile comunale che quotidianamente si faccia carico di seguire i lavori per il ripristino del verde pubblico e la fruizione dei parchi in città, e in contemporanea uno sforzo per trovare le risorse da destinare a questa che è diventata una vera emergenza sociale. Tanto nella speranza che un intervento massiccio possa rendere la complicata situazione meno pesante, e nella convinzione che il degrado ambientale venga affrontato con misure

urgenti e risolutive.”