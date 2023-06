VALLE DELL’IRNO. FDI A TAVOLA CERCA L’INTESA PER LE COMUNALI E LE PROVINCIALI 2024

Metti un giorno a pranzo, in un ristorante della Valle dell’Irno, gli esponenti di Fratelli d’Italia di Pellezzano, Baronissi e Fisciano, tutti insieme, attovagliati dinanzi ad ottime pietanze di cucina locale, per ragionare delle prossime scadenze elettorali: dalle Comunali di Baronissi per finire all’appuntamento con le Provinciali 2024. Di cosa avranno parlato Tony Siniscalco, Nicola Galdi, Roberto Vargiu, Nicola Prudente, Guido Scarano e Raffaele Cerrato ? La Valle dell’Irno prova ad unirsi in vista delle prossime scadenze elettorali e Fratelli d’Italia lancia un messaggio di compattezza di tutto il territorio. Nei prossimi giorni, intanto, ci sarà anche la celebrazione del Congresso Cittadino di Pellezzano, mentre è stato già effettuato a Fisciano ed a Baronissi.

