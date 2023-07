SALERNO. DANILO IERVOLINO SINDACO ? CHISSA’, INTANTO CRESCE LA SUA CREDIBILITA’

È Danilo Iervolino, il Presidente della Salernitana, l’uomo pubblico che può essere una valida alternativa all’attuale maggioranza di Governo del Comune di Salerno. Non se la prendano tutti gli altri che ci hanno provato, come candidati sindaco, o che vorrebbe provarci ma per la sua capacità di presa su tutto l’elettorato e per la sua autonomia assoluta nei confronti di De Luca & Co., oggi Iervolino è l’unico che potrebbe diventare Sindaco di Salerno. Di certo non è un progetto che gira nella sua mente ma il tempo che ci separa dalla prossima tornata elettorale per le Comunali di Salerno è lungo.

