SALERNO. DE LUCA IRROMPE NELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE COMUNALI 2021

Tutti si chiedevano quando sarebbe accaduto: ora c’è la risposta, si inizia lunedi’ 19 Luglio con la presentazione dei fondi regionali per la realizzazione del Palazzetto dello Sport di Salerno. Scompare il nome del candidato sindaco Napoli, via la grafica utilizzata sino ad oggi dal Comune, ma i colori e lo stile sono quelli delle campagna elettorali di Vincenzo De Luca. Il momento è arrivato, a poco piu’ di due mesi dall’appuntamento con le urne, il Presidente della Regione, con la sua macchina organizzativa, prende in mano le redini e guida la campagna elettorale per le Comunali 2021 a Salerno. Si inizia con uno dei progetti piu’ dibattuti e controversi in città ovvero il Palazzetto dello Sport, presentato e ripresentato decine di volte: lavori avviati e poi fermati, fallimento della ditta vincitrice dell’appalto, insomma un punto dolente che non è un elemento di forza per l’attuale amministrazione. Ed allora se il dente fa male meglio toglierlo e subito: ed ecco che nella campagna elettorale di Vincenzo Napoli irrompe De Luca e conquista la scena.

Share on: WhatsApp