E’ in arrivo un nuovo piano di mobilità sostenibile per il Comune di Salerno che andrà ad incidere non solo sugli spostamenti in macchina o in moto, ma anche su quelli effettuati a piedi, indicando i percorsi piu’ brevi. Lo annuncia Mimmo De Maio, Vice Sindaco ed assessore alla mobilità, oggi candidato con la lista dei Progressisti per Salerno.

