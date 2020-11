SALERNO. DOCUMENTI RESTYLING CORSO VITTORIO EMANULE AL VAGLIO DELLA COMMISSIONE TRASPARENZA

“La Commissione Trasparenza sta verificando, con acquisizione di atti e documenti, la vicenda relativa ai lavori di ristrutturazione e di restyling del Corso Vittorio Emanuele, deliberati ormai un anno e mezzo fa ma non ancora iniziati”.

Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca “che i lavori, approvati con determina 1513 del 10.4.19 per 7.750.000,00 euro e affidati alla Società Fenix di Bologna, sono oggetto di contenzioso per effetto del ricorso della Vincenzo Russo costruzioni srl e, pur non essendo intervenuta sospensiva Tar, il Comune di Salerno ha riferito di procedere a ulteriore e rinnovata istruttoria”

“Dovremo capire i motivi dell’autotutela”, spiega Cammarota, “per cui nei prossimi giorni chdi rifacimento del salotto della città non potranno essere eseguiti nei tempi previsti”.