SALERNO. ELETTO IL NUOVO COORDINATORE CITTADINO DI AZIONE: ECCO DI CHI SI TRATTA

Il primo Congresso Cittadino di Azione Salerno, tenutosi all’interno dei locali del Polo Nautico, si è concluso con l’elezione per acclamazione del nuovo Coordinatore Cittadino del partito di Carlo Calenda.

Il neo Segretario cittadino l’avv. Donato D’aiuto, eletto per acclamazione, ha dichiarato: “lavoreremo da subito in sinergia con i nostri tavoli tematici per formulare proposte da sottoporre all’amministrazione comunale per il tramite del Consigliere Corrado Naddeo che possano servire a migliorare la nostra città. Sarà per me un onore rappresentare il partito a livello cittadino e impiegherò le mie energie migliori per far in modo che si cresca sempre di più”