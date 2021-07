SALERNO. ELISABETTA BARONE AD UN PASSO DAL SI: 5 LISTE E GLI ULTIMI DUBBI

Una ultima riunione, nella serata di ieri, pare aver sgomberato il campo dagli ultimi dubbi: Elisabetta Barone, Dirigente scolastico, guiderà la coalizione di centro sinistra, composta da 5 liste tra partiti e movimenti civici, che ha deciso di sostenere la sua candidatura alla carica di Sindaco di Salerno. Anche se non presente all’incontro di ieri, Elisabetta Barone, tramite i suoi emissari, avrebbe confermato la volontà di accettare la candidatura alla carica di sindaco, con qualche piccola riserva che riguarda l’aspetto organizzativo di una campagna elettorale che si preannuncia breve ed intensa. I problemi, comunque, dovrebbero essere superati nelle prossime ore anche se non è stata ancora fissata una data per la sua presentazione ufficiale alla città.

