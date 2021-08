SALERNO. FRATELLI D’ITALIA PRESENTA L’ADESIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE MIMMO VENTURA

Si allarga la famiglia di Fratelli d’Italia al Comune di Salerno. Dopo l’adesione di Pietro Damiano Stasi, anche il consigliere comunale Domenico (detto Mimmo) Ventura aderisce al partito di Giorgia Meloni. “Siamo molto contenti – dichiara il Commissario Provinciale di FdI Peppe Fabbricatore – che il progetto politico di FdI e la candidatura a sindaco dell’Avv. Michele Sarno continuino a suscitare grande attenzione ed interesse da parte non solo dei cittadini salernitani ma anche di molti amministratori locali.

Diamo il benvenuto a Mimmo Ventura, che insieme all’amico Pietro Stasi e a tanti professionisti e dirigenti di partito contribuirà alla formazione di una lista forte e competitiva in vista delle prossime elezioni comunali”. Nella giornata di sabato 7 agosto, alle ore 10:30, si terrà una conferenza stampa presso la Federazione Provinciale di FdI (Via Roma, 28 a Salerno) per presentare la

candidatura al consiglio comunale di Mimmo Ventura. Saranno presenti: l’On. Edmondo Cirielli (Questore della Camera e Coordinatore della Direzione Nazionale FdI), il Sen. Antonio Iannone (Commissario Regionale FdI), il Consigliere Regionale On. Nunzio Carpentieri, il Consigliere Provinciale Sonia Alfano, il Commissario Provinciale Giuseppe Fabbricatore, il Responsabile Provinciale dell’Organizzazione Alberico Gambino, la Responsabile Provinciale del Tesseramento Imma Vietri, la Portavoce Cittadina Avv. Elena Criscuolo, il candidato consigliere comunale Mimmo Ventura, il candidato sindaco Avv. Michele Sarno.