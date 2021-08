SALERNO, COMUNALI 2021. L’APPELLO DI ANGELO TOFALO (M5S) AGLI UNDER 45

Sento che è arrivato per me il tempo di restituire a Salerno quanto Salerno mi ha dato. Il mio impegno sarà totale, ci metterò il 100% delle energie, e sono certo che le persone a me accanto faranno lo stesso ma so, allo stesso tempo, che questo non basterà se non ci attiveremo tutti… una città che “dorme” da troppi anni non è più accettabile, vedere un monocolore che dirige il tutto da quasi 30 anni non può e non deve più lasciarci indifferenti.