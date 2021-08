SALERNO. ALTRI DUE USCENTI DI MAGGIORANZA INDECISI SULLA CANDIDATURA CON NAPOLI

Dopo la “bomba” Ventura, il consigliere dei Progressisti eletto nel 2016 con oltre 1.500 preferenze, che ha deciso di lasciare la maggioranza del Sindaco Vincenzo Napoli per aderire e candidarsi con Fratelli d’Italia, circola con insistenza la notizia di altri due possibili e clamorosi addii al gruppo che sostiene l’attuale primo cittadino. Due consiglieri comunali molto indecisi sulla ricandidatura ma pronti a cambiare schieramento proprio nel cuore della campagna elettorale. Trattative ed incontri vanno avanti, anche in queste ore: per Napoli c’è la necessità di ricompattare il gruppo di maggioranza e di recuperare quei pezzi che oggi restano ancora in bilico.

