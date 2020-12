SALERNO. I CONSIGLIERI DI ITALIA VIVA CONTRO NAPOLI, COSA FARA’ IL PARTITO ?

I mal di pancia, già nelle settimane passate, non erano mancati ma oggi stanno diventando acuti e, soprattutto, cronici: i consiglieri comunali di Italia Viva Mazzeo e Pessolano hanno fatto sapere di non avere alcuna intenzione di votare, a fine anno, il bilancio consolidato, cosi’ come di non aver alcuna intenzione di approvare, in maniera automatica, le proposte che da qui alla fine della consiliatura, giungeranno da parte della Giunta Napoli. Giunta, nella quale, Italia Viva non è rappresentata: in realtà dalla nascita del gruppo IV in Consiglio Comunale è passato quasi un anno ma nessuno ha mai richiesto al sindaco un eventuale rimpasto per un riequilibrio politico delle forze. Va detto, poi, che Italia Viva, rappresentata dai coordinatori provinciali Pellegrino e Saggese, nel corso della prima seduta del tavolo di centro sinistra per le prossime elezioni comunali di Salerno, ha già espresso un parere favorevole sulla ricandidatura di Vincenzo Napoli. Ed ecco allora il caso: i consiglieri comunali (tra cui uno candidato anche alle Regionali) che prendono le distanze da sindaco e maggioranza, il partito che, invece, sta con il sindaco e con la maggioranza. La situazione è abbastanza complessa, non facile da gestire anche perchè Italia Viva fa parte della maggioranza di De Luca in Regione, di recente è entrata a far parte anche della maggioranza a Cava de’ Tirreni, guarda con attenzione alle prossime elezioni comunali di primavera.

