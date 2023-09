SALERNO. IL PD TORNA A RIUNIRSI: OBIETTIVO FESTA UNITA’, ELEZIONI EUROPEE, PROVINCIALI E COMUNALI

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno, dopo una lunga pausa, iniziata ancor prima della stagione estiva, torna a riunire i suoi organi provinciali. E, cosi’, questa mattina, all’interno della sede di Via Manzo il Segretario Provinciale Enzo Luciano ha incontrato i componenti della Segreteria Provinciale per avviare il dialogo in vista dei prossimi appuntamenti, a cominciare dall’organizzazione della Festa dell’Unità in Provincia di Salerno.

“Dopo la pausa estiva” scrivono i responsabili del Pd della Provincia di Salerno ” si è riunita la Segreteria Provinciale del Partito Democratico della Provincia di Salerno. Tanti gli argomenti trattati: dall’organizzazione delle Feste de l’Unità in Provincia di Salerno e di iniziative territoriali tematiche nei circoli ad una approfondita discussione in vista delle elezioni europee, amministrative e provinciali. Il Partito Democratico della Provincia di Salerno c’è ed è in continua attività.”