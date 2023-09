MERCATO SAN SEVERINO. LUNEDI’ 4 SETTEMBRE AL VIA I LAVORI PER CORSO DIAZ

C’è grande attesa nel Comune di Mercato San Severino per l’avvio dei lavori del primo lotto dell’intervento di restyling e riqualificazione di Corso Diaz, una delle piu’ importanti strade del commercio di tutta la Valle dell’Irno. Dopo le procedure per ottenere i finanziamenti necessari e le gare di appalto, lunedi’ 4 settembre, a partire dalle 9:30, si entra nella fase esecutiva con l’apertura del primo cantiere: un evento al quale il Sindaco Somma e tutta la sua maggioranza tengono molto, tanto da convocare, proprio in occasione dell’avvio dei lavori, una conferenza stampa per illustrare le caratteristiche dell’intervento ed anche le modifiche alla viabilità che i lavori comporteranno.

