SALERNO. LA DENUNCIA DI CELANO: “LUNGOMARE ABBANDONATO E NEL DEGRADO”

Il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano solleva il caso del degrado e dell’abbandono in cui versano numerose zone del Lungomare cittadino di Salerno.

In una interrogazione rivolta al sindaco Celano evidenzia come “in particolare il lungomare della zona orientale (lungomare Tafuri e Marconi) si trovi in uno stato di abbandono e di incuria senza precedenti, indegno per una città europea e “turistica” e – l’assenza anche di servizi minimi è palese, come è evidente ormai l’incapacità di un’Amministrazione che ha relegato Salerno in condizioni di degrado non più tollerabili, nonostante la pesante imposizione tributaria a carico dei cittadini. In altre città, Amministrazioni cosi deficitarie ed incapaci sarebbero costrette ad andar via.”