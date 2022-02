SALERNO. LA GIUNTA ED IL RIMPASTO, LE VOCI CHE DA GIORNI CIRCOLANO A PALAZZO DI CITTA’

Un rimpasto di Giunta a Salerno ? Si, forse, anzi no, ma si tratta di una voce che, da qualche giorno, circola con insistenza tra i corridoi del secondo piano di Palazzo di Città dove non mancano le polemiche, soprattutto all’interno della stessa compagine di governo. L’armonia, per dirla tutta, non è una virtu’ dell’attuale Giunta Comunale del Sindaco Napoli e sta proprio al primo cittadino il difficile compito di ricomporre gli animi degli assessori che, questa volta, provengono da ambienti diversi. Ed è soprattutto tra gli eletti ed i cosiddetti “tecnici” che, dall’inizio dell’anno ad oggi, si sono registrati confronti accesi, molto piu’ che diplomatici, al limite del litigio vero e proprio. C’è tensione e nervosismo tra le donne e gli uomini che sono stati scelti da Vincenzo Napoli come assessori comunali e c’è anche chi, dall’esterno, per spinge per un veloce e rapido rimpasto che possa riportare la politica al centro dell’azione di governo dell’amministrazione comunale di Salerno.

