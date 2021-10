SALERNO. L’APPELLO AL VOTO DI ELISABETTA BARONE: “SALERNITANI, DATEMI FIDUCIA PER UNA NUOVA SPERANZA”

Con una lettera aperta anche Elisabetta Barone, candidata sindaco per il Comune di Salerno, lancia il suo appello finale al voto per le elezioni del 3 e 4 Ottobre.

Care concittadine e cari concittadini,

mi candido a sindaca di questa città con tanta umiltà e altrettanta determinazione. Mi assumo un impegno senza risparmio alcuno e con tutte le mie energie, perché sono fermamente convinta di poter ridare a Salerno e ai salernitani la dignità e il rispetto che meritano.

Salerno è oggi una città ferita, abbandonata al degrado, ma è anche una comunità che ha le risorse per rinascere e ripartire. Una città che però ha bisogno di tutti noi, di ciascuno di voi, perché si concretizzi con emozione l’idea di un cambiamento radicale.

Sono tanti, la maggioranza, i cittadini che vogliono cambiare. In queste settimane ho incontrato moltissimi salernitani delusi, preoccupati del futuro, amareggiati per la distanza di un’amministrazione chiusa in sé stessa.

È il momento di cambiare rotta e possiamo farlo solo grazie al sostegno di tutti.

Insieme ai 200 candidati delle liste della mia coalizione (Semplice Salerno -Primavera Salernitana, Onda Salernitana – Waves, Movimento 5 Stelle 2050, Salerno Città Aperta, Salerno in Comune, Oltre, Davvero Ecologia & Diritti) vogliamo costruire un percorso amministrativo nuovo, basato sulla competenza e sulla partecipazione democratica: dobbiamo farlo con i giovani e per i giovani!

Vogliamo una città diffusa per vivere una vita normale, una città capace di garantire i servizi essenziali alla comunità e di rispondere alle sfide del futuro, una città in cui sia possibile camminare su marciapiedi decenti, dove ci siano spazi e parchi verdi, dove il parcheggio non sia un terno al lotto e i rifiuti non invadano le strade.

Ci impegniamo a ripensare il piano dei trasporti urbani per favorire una mobilità veloce ed efficiente che migliori i collegamenti tra i vari quartieri e con il Campus Universitario. Vogliamo realizzare interventi specifici per il contrasto alla povertà e alla disoccupazione, così come realizzare un modello socio-sanitario che valorizzi la medicina di prossimità, attraverso una reale integrazione con i servizi sociali, per offrire ai nostri anziani cure ed assistenza dignitose.

Salerno ha bisogno di un rilancio complessivo che ne valorizzi la storia, la cultura, le tradizioni e le bellezze naturalistiche ed architettoniche.

A ogni salernitano chiedo di darmi e darci fiducia con il proprio voto, perché nella nostra amata città risplenda nuovamente un sorriso di speranza.