SALERNO. LUNEDI’ 5 SETTEMBRE PER NOI MODERATI ARRIVA GAETANO QUAGLIARIELLO

Primo Big in arrivo a Salerno per la coalizione di centrodestra. Lunedì, alle 17, sarà in città l’onorevole Gaetano Quagliarello, coordinatore nazionale di Noi Moderati. L’appuntamento è presso il salone del bar Moka. All’incontro parteciperanno: Massimiliano Marotta, capolista Noi Moderati alla Camera dei Deputati; Annalisa Iaccarino, capolista Noi Moderati al Senato della Repubblica; Giuseppe Bicchielli, candidato all’uninominale di Salerno per la Camera dei Senatori e l’onorevole Antonio Iannone, candidato uninominale per il Senato. Le conclusioni sono affidate all’onorevole Gaetano Quagliarello e saranno presenti tutti i candidati delle liste Noi Moderati.

