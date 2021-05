SALERNO. MICHELE SARNO: “NOSTRA VITTORIA, BANDO SPIAGGE SENZA COSTI PER I BAGNANTI”

Il nostro appello è stato ascoltato: il Comune di Salerno ha appena pubblicato il bando per l’affidamento in gestione di alcuni servizi a privati presso le spiagge cittadine. Ebbene, tra i servizi non è previsto nessun costo per l’accesso in spiaggia che resta completamente libero.”

Lo scrive il candidato sindaco del Comune di Salerno Michele Sarno.

Si procederà, invece, all’affidamento dei servizi per il noleggio di sdraio ed ombrelloni e per quello di somministrazione di bevande. Ci sembra che si tratti di una scelta corretta dopo le iniziali voci che prevedevano anche il pagamento di un costo per l’accesso alla spiaggia.