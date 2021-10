SALERNO. PAOLA DE ROBERTO (SALERNO PER I GIOVANI): “DIAMO CONTINUITA’ AI PROGETTI DEL SOCIALE”

Ho ben impressi nella mente e nel cuore i vostri occhi, quelli delle persone che ho incontrato e che mi hanno incoraggiata in questa avventura. Occhi che amano Salerno e che, come me, la guardano con senso di protezione e con la speranza di contribuire ad accompagnarla sempre più avanti pur conservandone tradizioni ed Identità.”

E’ l’appello al voto che lancia Paola De Roberto, candidata al Consiglio Comunale con la lista di Salerno per i Giovani nella coalizione di Vincenzo Napoli.