SALERNO. PAOLA DE ROBERTO: “SOSTEGNO AL MASTER PER WELFARE TERRITORIALE”

Il Comune di Salerno – Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili – patrocinia e sostiene anche quest’anno il Master universitario di I Livello in Management del Welfare Territoriale (V edizione) con una borsa di studio del valore di 1500 euro per un salernitano/a che voglia partecipare al Master ma che sia in condizioni economiche disagiate.