Non sarà nominato all’interno del Copasir: il senatore del Movimento 5 Stelle Franco Castiello che, fino a qualche giorno fa, era indicato come certo componente del Comitato Parlamentare per i Servizi Segreti, è stato bocciato dal suo stesso partito che ha indicato il nome dell’ex magistrato Spampinato.

Castiello, dunque, alla fine andrà all’interno di una commissione parlamentare: nessuna promozione per il politico cilentano, nonostante sia giunto al suo secondo mandato.